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ЗМІ: в окупованому Луганську через вибух авто загинув один з ватажків угруповання «ЛНР»

Михайло Філіпоненко – колишній в.о. начальника «народної міліції (збройних сил)» сепаратистів у Луганську. Також він представляв сепаратистів у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).
Михайло Філіпоненко – колишній в.о. начальника «народної міліції (збройних сил)» сепаратистів у Луганську. Також він представляв сепаратистів у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).

В окупованому Луганську загинув колишній начальник управління «народної міліції», депутат «народної ради ЛНР» Михайло Філіпоненко, повідомляють російські медіа.

В автомобілі Філіпоненка спрацював вибуховий пристрій, повідомив його син Іван «Луганському інформаційному центру». Інших подробиць немає. Російський телеканал RT повідомляє, що вибух стався біля його будинку.

До повномасштабного вторгнення РФ він представляв сепаратистів у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).

21 лютого 2022 року, за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сепаратисти заявляли про замах на нього. Повідомлялося, що тоді його автомобіль підірвали, було поранено Філіпоненка та його водія.

Філіпоненко – колишній в.о. начальника «народної міліції (збройних сил)» сепаратистів у Луганську. До 2010 року він був депутатом Ленінської районної ради Луганська від Партії регіонів.

В Україні проти Філіпоненка було порушено кримінальну справу, пише видання N.V. Він перебував у розшуку за підозрою у зазіханні на територіальну цілісність країни.

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