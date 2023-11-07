Вибухи в окупованому Донецьку: місцеві кажуть про влучання у школу операторів БПЛА

У центрі окупованого Донецька у вівторок пролунала серія вибухів. Такі повідомлення почали з’являтись у місцевих пабліках та у стрічках російських ЗМІ близько 16:30.

Джерела «Донбас.Реалії»(проєкт Радіо Свобода) повідомляють, що влучання відбулось по школі пілотів БПЛА російських військ у районі Палацу одружень на вул. Челюскінців у Ворошиловському районі. Російське держінформагенство «РИА Новости» заявляє про нібито 5 постраждалих.

Журналіст і блогер із Донецька Денис Казанський також повідомив про влучання по школі пілотів дронів. Він також зазначив, що для удару був застосований HIMARS – американська система залпового вогню, передана ЗСУ.

«У Донецьку раптово стало погано «Республіканському центру безпілотних систем «ДНР» ім. Володимира Жоги», який готує операторів БПЛА. Повідомляється, що до будівлі прилетіли «Хаймарси», і деякі оператори залишаються під завалами», – написав журналіст у Telegram.

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Також, за даними джерел «Донбас.Реалії», у Будьоннівському районі на вул. Заперевальній впали уламки ракети ППО. У місцевих пабліках пишуть, що під завалами можуть бути люди.

Український Генштаб традиційно не коментує влучання на окупованих територіях. Редакція не може перевірити інформацію незалежно.

1 листопада у Будьоннівському районі окупованого Донецька на вантажній залізничній станції Мушкетове сталася пожежа. Підконтрольне РФ угруповання «ДНР» заявило про нібито двох загиблих під час удару по станції. Підтвердити достовірність заяв окупаційної влади неможливо.

На територіях, захоплених силами РФ до 2022 року, як і на новоокупованих, часто відбуваються вибухи. Найчастіше вдається геолокувати ураження військових складів чи нафтобаз армії РФ. Українська влада неодноразово заявляла, що завдає лише точних ударів, намагаючись мінімізувати наслідки для цивільних.