У ГУР заявили про «невдалі випробування» носіїв ядерної зброї в Росії

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє, що в Росії 1 листопада пройшли «невдалі випробування» міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс», яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ.

«Запуск ракети «Ярс» із космодрому «Плесецьк» (Архангельська область) по цілі на полігоні «Кура» (Камчатка) здійснив бойовий розрахунок 33-ої ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення зс РФ. За даними ГУР МО України, ракета «Ярс» збилася з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора Росії 25 жовтня 2023 року», – заявили в українській розвідці.

Там додали, що так само невдало 25 жовтня цього року завершився випробувальний запуск із підводного ракетного крейсера «Борей» балістичної ракети РСМ-56 «Булава», «що вкотре засвідчило її ненадійність».

Незалежно перевірити ці дані поки що неможливо. Російське Міноборони сьогоднішню заяву ГУР не коментувало.

Водночас 25 жовтня у російському відомстві заявили, що РФ провела тренування масованого ядерного удару. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зауважив, що тренування стратегічних ядерних сил проходило «під особистим керівництвом» президента Володимира Путіна.

Згідно з офіційними повідомленнями з РФ, тоді з космодрому «Плесецьк» в Архангельській області по полігону «Кура» на Камчатці було виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс», водночас із Баренцевого моря з атомного підводного крейсера «Тула» було запущено балістичну ракету «Синева». Також, за словами начальника російського Генштабу Валерія Герасимова, у тренуванні стратегічних ядерних сил брали участь два ракетоносці дальньої авіації ТУ-95МС.

Сергій Шойгу, звітуючи перед Володимиром Путіним, заявив, що навчання відбулися «відповідно до плану підготовки Збройними силами Росії масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника».

2 листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, схвалений 1996 року Генеральною асамблеєю ООН.

Раніше Росія призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, підписаному зі США у 2010 році.

Від початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну різні прокремлівські політики та громадські діячі, а іноді й самі представники влади заявляють про можливість застосування Росією ядерної зброї.