Rheinmetall виготовить для України 100 тисяч боєприпасів до мінометів

Німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на виробництво та постачання українським військовим близько 100 тисяч боєприпасів для 120-міліметрових мінометів, повідомляє пресслужба компанії.

У заяві концерну зазначається, що постачання цих боєприпасів входить до пакету військової допомоги на 400 мільйонів євро, про який влада Німеччини оголосила наприкінці вересня.

У Rheinmetall зазначили, що постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме впродовж двох років.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 18 жовтня було зареєстровано спільне німецько-українське підприємство «Rheinmetall – Українська оборонна промисловість», яке буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall.

24 жовтня у Берліні у рамках німецько-українського бізнесфоруму Денис Шмигаль і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели переговори.