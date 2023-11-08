ДБР про розслідування загибелі помічника Залужного: «основна версія – нещасний випадок»

Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії у кримінальному провадженні щодо вибуху гранати, який призвів до загибелі військовослужбовця Геннадій Частяков на Київщині. Про заявила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян.



«Основна версія – трапився нещасний випадок у результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм. Але ще три версії – умисне вбивство і завершений замах на вбивство, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок, на замовлення спецслужб РФ з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.



За її словами, дві інші версії – вбивство на ґрунті неприязних відносин (помста чи ревнощі) з боку колег по службі або спроба вбивства іншого військового з апарату Головнокомандувача ЗСУ.

6 листопада ввечері стало відомо, що внаслідок вибуху гранати в селі Чайки на Київщині загинув 39-річний військовослужбовець, а його 13-річний син зазнав поранень. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загиблим є його помічник, майор Геннадій Частяков.

У МВС повідомили, що загибель Частякова спричинив подарунок від одного з колег на день народження – одна з шести гранат нового західного зразка.

Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. Цей чоловік, як повідомили у МВС, розповів, що попереджав Геннадія Частякова про справжність гранат. Правоохоронці припускають, що, ймовірно, «загиблий не повірив в цю інформацію». 7 листопада кримінальне провадження щодо вибуху гранати передали до Державного бюро розслідувань.

У Частякова залишилися дружина і четверо дітей.