«Він попередив, що гранати бойові». У МВС розповіли про чоловіка, який подарував Частякову гранати

Чоловік, який подарував гранати загиблому помічнику головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – майору Геннадію Частякову – зізнався в тому і розповів, що попереджав про справжність гранат. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ України Мар’яна Рева. Прізвища згаданого чоловіка не розголошують. У нього в кабінеті вже провели обшуки.

«Особа, яка ймовірно подарувала ці подарунки, зізналася. Він попередив, що гранати бойові. Ймовірно, не повірив загиблий в цю інформацію», – каже вона.

За словами Реви, слідчі провели першочергові невідкладні слідчі дії і надалі в процесуальному порядку буде визначений статус цієї людини. У той же час, наголошує речниця МВС, факти говорять про те, що коли Частяков тримав гранату в руках, ймовірно, не вірив, що вона бойова.

«Під час першочергових слідчих дій встановлено, що це дійсно було необережне поводження з боєприпасом, і всі зібрані докази, свідчення вказують на те, що це був нещасний випадок. Наразі триває досудове розслідування, проводиться надалі опитування осіб, збирається уся необхідна доказова база. Вилучені боєприпаси», – заначила речниця МВС.

Напередодні ввчері в Нацполіції повідомили, що внаслідок вибуху гранати в селі Чайки на Київщині загинув військовослужбовець.

«За попередньою інформацією, внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річний син важко травмований. Хлопець перебуває під наглядом лікарів», – написали правоохоронці.

Інформацію про загибель помічника підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. «В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині», – написав він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що смерть помічника головнокомандувача ЗСУ спричинив подарунок від одного з колег на день народження.

«Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині й почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. У квартирі поліція знайшла ще пʼять таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу», – повідомив міністр Клименко про обставини трагедії.

За його словами, поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок.