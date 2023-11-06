Під Києвом загинув помічник Залужного – головнокомандувач ЗСУ підтвердив

Внаслідок вибуху гранати в селі Чайки на Київщині загинув військовослужбовець, повідомила пресслужба Національної поліції.

«За попередньою інформацією, внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річний син важко травмований. Хлопець перебуває під наглядом лікарів», – написали правоохоронці.

Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив факт гибелі військовослужбовця, який був його помічником.

«Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто», – йдеться у повідомленні.

Залужний повідомив, що 6 листопада «за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув його помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков».

«В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині», – додав головнокомандувач ЗСУ.

«На місці тривають слідчі дії. Провадження відкрито за двома статтями — а фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами. Син живий. Він перебуває у лікарні, йому надається допомога», – зазначила в коментарі Радіо Свобода підтвердила речниця Національної поліції України Олена Бережна.

Водночас, речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева в коментарі Радіо Свобода підтвердила, що основна попередня версія, яку розглядає слідство – це необережне поводження з боєприпасами, бо Чистякову подарували бойові гранати на день народження.