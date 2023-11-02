Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у матеріалі видання The Economist заявив, що зараз війна переходить на новий етап, а це може піти на користь Росії. Йдеться про виснажливі бої як у Першій світовій. Як це виглядатиме на полі бою та чи справді Путін виграє від такого розвитку подій? Поговоримо.

у матеріалі видання The Economist заявив, що зараз війна переходить на новий етап, а це може піти на користь Росії. Йдеться про виснажливі бої як у Першій світовій. Як це виглядатиме на полі бою та чи справді Путін виграє від такого розвитку подій? Поговоримо. Російські сили атакували Полтавщину. Вони влучили у нафтопереробний завод а також через удари по регіону були знеструмлені лінії енергопередач. Як і чим область готується захищати енергетичну інфраструктуру взимку?

Президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт республіканців щодо допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів на підтримку України, пишуть ЗМІ з посиланням на Білий дім. Які шанси того, що Україна отримає обіцяне та за ким зрештою у США буде останнє слово щодо допомоги Україні?

накладе вето на бюджетний законопроєкт республіканців щодо допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів на підтримку України, пишуть ЗМІ з посиланням на Білий дім. Які шанси того, що Україна отримає обіцяне та за ким зрештою у США буде останнє слово щодо допомоги Україні? Підтвердив ЗМІ, що кандидуватиме у президенти і навіть представив передвиборчу програму. Ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович пропонує вимагати від колективного Заходу вступу в НАТО «із зобов'язанням не відвойовувати окуповані на момент вступу території, а домагатися їхнього повернення лише політичним шляхом». На кого зорієнтовані такі заяви та як до них треба ставитись у час війни, коли вибори, як каже влада, неможливі?

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