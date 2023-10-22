У Києві через ДТП на блокпосту знову загинув військовий – поліція

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув військовослужбовець.

Як повідомляє пресслужба поліції, водій автомобіля «Хонда» на блокпосту скоїв наїзд на військового, від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Це сталося близько 00:30 22 жовтня на блокпосту на вʼїзді до Києва.

За попередніми даними, водій рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту.

Це не перший подібний випадок наїзду на військових, які працюють на блокпостах у столиці.

У липні в Києві 23-річний водій збив трьох військових на блокпосту, внаслідок чого один із них загинув, ще двоє – травмовані. За даними правоохоронців, водій скоїв «на великій швидкості».

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.