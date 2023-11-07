Вибух у будинку Частякова: хто подарував гранати?

- Через вибух гранати на Київщині загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майор Геннадій Частяков. Його 13-річний син тяжко травмований. На день народження військовому подарували «ящик із гранатами», заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Які версії трагедії? Та що вже встановило слідство? Розкажемо усе, що відомо.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- На час розслідування обставин загибелі військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Запоріжжі відсторонили командира – Дмитра Лисюка. В бригаді підтвердили загибель 19-ти бійців. Український президент Володимир Зеленський обіцяє: винні будуть покарані. В Ужгороді тим часом люди вийшли на реквієм за загиблими. Що розповідають про загиблих, як триває розслідування та які висновки вже можна зробити?
- Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску польсько-українського кордону. Підприємці страйкують через нібито надмірну конкуренцію після спрощення міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Яка ситуація на кордоні? Чого вимагають польські перевізники? Та як цей страйк позначиться на українських товарах і цінах?
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