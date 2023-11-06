Російський удар «Іскандером-М» по бійцях 128-ї ОГШБр: розповідь жителів селища Зарічне

Що кажуть жителі Зарічного про російський удар «Іскандером-М»? Кореспонденти Радіо Свобода опитали людей.

3 листопада 2023 року російські війська поцілили ракетою у бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які в Зарічному на Запоріжжі зібралися для нагородження. Загинули та отримали поранення військові.

Втратили 19 бійців – повідомили 6 листопада у 128-мій окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді, вперше прокоментувавши наслідки того російського ракетного удару.

4 листопада голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявляв, що через удар військ РФ ракетою по Зарічному 3 листопада поранень зазнали 9 місцевих жителів – 4 чоловіків та 5 жінок.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що 3 листопада в Запорізькій області війська РФ вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також є поранені.

У ДБР заявили, що «проводяться слідчі дії для встановлення обставин, які призвели до трагедії. Ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня «Ракетних військ і артилерії» поблизу лінії фронту».

Дуже багато крові...

Олександр Панченко – депутат місцевої селищної ради. В його родині постраждало четверо: його дружина (вчителька української мови та літератури у місцевій школі), її сестра та батьки. Приліт, каже Панченко, стався біля будинку батьків його дружини.

Найважчі дружина і сестра. Їх уже прооперували в одній з лікарень Запоріжжя. За слова Олександра Панченка, попередньо 5 будинків в селищі знищені так, що не підлягають відновленню, ще майже 30 зазнали руйнувань. Також постраждали багатоквартирні будинки, пошкоджено десь 90 квартир.

Ось що розповів Панченко Радіо Свобода:

– Ми з дружиною у квартирі живемо. А її мама живе на верхній вулиці – як раз, навпроти їхнього домку ракета і впала. А мама її попросила, аби вони помогли їй по господарству допомогти. І вона з сестрою пішла туди. У дворі вони скубли качок. І прилетіла ракета.

Осколкові поранення вони всі отримали.

Моя дружина найбільше постраждала. У неї перебиті, відкриті переломи осколкові, руки і ноги. Руку, слава Богу, спасли там. Судинні хірурги добрі попалися. Багато крові було втрачено...

Моя дружина найбільше постраждала. У неї перебиті руки і ноги

Добре, що там ще рідний брат її був у такому місці, що осколками не зачепило. Він хоч зорієнтувався, зав’язав їм ноги-руки, щоб перестали стікати кров'ю. І попросив поряд сусіда, яких під’їхав, якого вдома не було, – і він попросив відвезти в лікарню і там операцію робили.

А так якби вони чекали швидку, то було б, що і не доїхали.

Коли я прибіг туди, то тесть був поранений у голову. У нього осколок пройшов – череп зачепило, але, слава Богу, не зайшов. І у тещі – у ногу в литку... У них просто осколки застрягли. І їх вже на швидку посадив. А сам вже тоді поїхав у лікарню в Запоріжжя.

Дружині операцію робили біля 8 годин, а сестрі – десь близько 3-4 години. Тій ногу збирали. А жінці могли й ампутувати руки. Дуже багато крові. Їх на даний час сьогодні вже перевели: дружину мою – в судинну терапію, а сестрі перевели в травматологію. Дружина в стресовому стані.

– Скільки у вас членів родини постраждало? П’ять?

Дім повністю розбитий

– Ні, чотири. В мене – тесть, теща. Їх вже виписали. Їм хоч і зробили операції, але вони додому рвуться, бо дім повністю розбитий.

Все розбито. І кухня, і гараж. Добротний дім був. Жили нормально. Тепер просто вивозимо речі, перевозимо до квартири те, що залишилося. Будівля там не підлягає ремонту. Розбита вщент.

– А що із сусідами?

– Там постраждав навпроти чоловік. Він сам живе. І ще досі в лікарні. Нога і ще щось в голову потрапило.

І батько з сином. Також поряд. У них легший стан.

У нас ще одна жіночка постраждала. Вона вийшла в дворі прибирати. І в неї також серйозне поранення було. У неї здається чи в пахову зону чи щось таке. Точно не знаю. Теж ніби зробили операцію. Ніби на поправку пішла. Більш-менш.

А так, авжеж, жах. Коли прибіг, побачив скільки трупів!

Всі, хто були на вулиці, на відкритій місцевості – всі загинули

Ви самі знаєте цю історію, скільки хлопців було...

Сила удару була дуже страшна. Якби вони були ближче туди до вулиці, то…

Всі, хто були на вулиці, на відкритій місцевості – всі загинули. Бо був осколково-уламковий заряд великої потужності. Навіть до мене у квартиру прилетів осколок, пробив вікно, залетів у квартиру. Якби хто стояв, могло б убити.

- Скільки будинків, окрім вашої родини не підлягають відновленню?

- Сьогодні приїздив заступник голови громади, то ми з нею ходили, рахували будинки. Обхід робили.

Десь 5 будинків – це на око, ще експерти мають приїхати – не підлягають відновленню. Такі будинки, в яких не тільки дах знесло, а й стіни на половину поваляло. Це, як раз, що в епіцентрі були.

А таких будинків, які побило шифер, 30-32. Здається 32 записали. А ще у нас стоять 4-етажні будинки. Вони прийняли на себе також удар. Десь квартир 90 – то вікна побило.

– А скільки людей у вас тут живе?

– Тут багато людей живе. У нас хоч до лінії фронту 20-25 кілометрів, але, слава Богу, сюди КАБи не прилітали. Якось останні місце більш-менш спокійно було.

До лінії фронту 20-25 кілометрів

Нас звісно обстрілювали. За весь час нас десь 6 раз С-300 обстріляли. Але вони то там не попадали, то не долітали, десь там падали. Було, що розбили сільраду в 2022 році. Це було 17 грудня. Жалко було. Але таких ось поранень у нас не було. У нас було касетними пару разів обстріляли. В принципі, нікого не заділо. Дома побило – ось таке було.

До війни десь у нас 1.5-1.6 тисячі жило. Зараз десь половина живе. 750 -800. Просто по гуманітарній допомозі знаю...

– Ви, ваші односельці... Можливо якісь рахунки відкриті, якась допомога збирається в громаді…

– Я працюю в школі. Жінка в мене вчителька української мови та літератури. Дали реквізити карточки – люди скільки можуть стільки дають.

Зараз на даний момент в лікарні сказали, нічого не потрібно тому, що там поки безкоштовно все. Але на реабілітацію, на все грошей треба буде багато.

Мене що здивувало, що жінка спочатку: «А як же я курси пройду? А як же я дітей буду вчити?». Це в неї саме перше було. Вона в мене така – з дітьми любить займатися. Кажу, ти ж будеш дистанційно, якщо що.

Жителька Зарічного, імені не називає

– Цивільні, які постраждали, всі з тієї вулиці, куди був прильот.

Розліт уламків був дуже великий. Одну з постраждалих уламок травмував на великій відстані від місця прильоту.

Поруч з місцем атаки розташовані дві чотирьохповерхівки. Там вилетіло скло в квартирах, люди отримали різані рани. В однієї жінки була різана рана голови.

Переважна більшість цивільних, які постраждали – щось робили на повір’ї.

Ті, хто були в будинках, і було хоч якесь укриття, то хати їх врятували. Хто був на подвір’ї – піймали осколкові порання.

Осколки були невеликі, але коли вони потрапляють у тіло, то наслідки тяжкі. У двох людей були травми в області паху. Там були дуже великі крововтрати.

Жінку ушпиталили вже практично без свідомості, стільки крові втратила.

Ця жінка жива. Всі цивільні, слава Богу, живі.

У однієї жінки син 15 років. Він давно дуже важко хворий, він постійно перебуває на ШВЛ. Після удару зникло світло, і апарат ШВЛ не працював, у дитини виникли ускладнення. Мама в цей час згрібала листя на вулиці і її травмувало дуже сильно. Вона в реанімації. Дитина залишилася сам на сам. У сина дуже тяжка хвороба, стоїть трахеостома, ШВЛ, і він повністю від мами був залежний. Нині він теж ушпиталений, теж в реанімації.