Загибель бійців 128-ї ОГШБр: у ДБР повідомили про розслідування удару військ РФ 3 листопада на Запоріжжі

Державне бюро розслідувань заявило, що вивчає обставини трагічної загибелі військових та мирних жителів внаслідок ракетного удару військ РФ на Запоріжжі 3 листопада.

«Розслідування обставин справи та притягнення до відповідальності причетних наразі є одним з пріоритетних завдань ДБР. 3 листопада 2023 року під час ракетного удару, який ворог наніс ракетою типу «Іскандер» по селу на Запоріжжі, загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії. Ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня «Ракетних військ і артилерії» поблизу лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада вперше виступила із заявою щодо ракетного удару військ РФ на Запоріжжі, заявивши, що втратила 19 своїх бійців. Бригада попросила до закінчення перевірки не поширювати неперевірену інформацію про обставини трагедії.

4 листопада голова Запорізької ОВА Юрій Малашко казав, що через удар військ РФ ракетою по Зарічному 3 листопада поранень зазнали 9 місцевих жителів – 4 чоловіків та 5 жінок. Про загиблих цивільних він тоді не повідомляв.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що 3 листопада в Запорізькій області війська РФ вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також є поранені.

Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що «будуть з’ясовані всі обставини того, що сталося». Він доручив «провести повну перевірку за фактом цієї трагедії».

Президент Володимир Зеленський додав, що за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження і має бути з’ясовано «всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав».

Відсьогодні на Закарпатті оголошено триденну жалобу за воїнами 128-ої бригади.