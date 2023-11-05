Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

«Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб з’ясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав», – сказав він у новому відеозверненні 5 листопада.

Зеленський додав, що за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.

«Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку», – заявив президент.

Він додав, що зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству «чесні відповіді», як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

Глава держави також пообіцяв зміни щодо «недбалості, радянщини та жахливої бюрократії», які «не дають Україні, не дають багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно – ефективно».

СтратКом ЗСУ повідомив, що на Запорізькому напрямку фронту 3 листопада сили РФ завдали «підступних ударів» по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах.

«Вдарив ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці», – зазначають українські військові.

За даними ЗСУ, наразі триває з’ясування обставин.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.