У ЗСУ підтвердили удар армії РФ по 128-й бригаді у Запорізькій області

На Запорізькому напрямку фронту 3 листопада сили РФ завдали «підступних ударів» по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах, повідомляють Збройні сили України.

«Зокрема, вдарив ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці», – зазначають українські військові.

За даними ЗСУ, наразі триває з’ясування обставин.

Раніше джерело видання «Українська правда» в Міністерстві внутрішніх справ повідомило, що сили РФ вдарили по українських військових у прифронтовому селі Запорізької області – ймовірно, їх збирали, аби нагородити на честь Дня артилерії, попередньо може йтися про понад 20 загиблих.

У соцмережах з’явилося відео одного з військових, який повідомив, що «у бригаді, яка стоїть у Запорізькій області, сталася надзвичайна подія». За його словами, «один з офіцерів вирішив провести урочисте нагородження бригади у прифронтовому селі».

Військовий додав, що загинуло «дуже багато» захисників та цивільного населення. Джерело «Української правди» в МВС підтвердило цю подію.

«3 листопада року близько 10:00-11:00 години під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області внаслідок влучання ракети в місце, де власне відбувалось нагородження, загинуло попередньо понад 20 військових, в тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Возний Володимир Миколайович, нещодавно переведений на службу в РТЦК Запорізької області», – каже джерело видання.

Про цю інформацію непрямо розповідав й очільник Закарпатської області Віктор Микита.

«Прошу всіх краян, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо... Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів», – зазначив Віктор Микита.

Командування 128-ї бригади, а також Таврійського напрямку наразі не робили жодних заяв щодо цієї інформації.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.