Пошкоджено 9 приватних будівель, у чоловіка відкритий перелом – подробиці атаки по Полтавщині

Внаслідок ракетного удару сил РФ по Миргородському району пошкоджено щонайменше 9 приватних будівель, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки госпіталізовано. Вони перебуватимуть під наглядом лікарів. Ще у одного чоловіка відкритий перелом гомілки. Усі постраждалі отримали медичну допомогу», – каже голова ОВА.

Крім того, за словами Проніна, вже сформована профільна комісія, яка обстежить всі об’єкти і зафіксує пошкодження. Люди отримають відповідні компенсації, пообіцяв місцевий чиновник.

«Також до роботи залучені фахівці Державної екологічної інспекції, вони зафіксують збитки, які ворог завдає нашій державі», – зазначив він.

Крім того відомо, що поруч із пошкодженими будинками чергуватимуть патрулі поліцейських для того, щоб уникнути мародерства.

Увечері в суботу, 4 листопада, російські військові вдарили по Полтавській області. У регіоні була оголошена повітряна тривога.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.