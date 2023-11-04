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Пошкоджено 9 приватних будівель, у чоловіка відкритий перелом – подробиці атаки по Полтавщині

Наслідки ракетного удару сил РФ по Запоріжжю, ілюстративне фото
Наслідки ракетного удару сил РФ по Запоріжжю, ілюстративне фото

Внаслідок ракетного удару сил РФ по Миргородському району пошкоджено щонайменше 9 приватних будівель, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки госпіталізовано. Вони перебуватимуть під наглядом лікарів. Ще у одного чоловіка відкритий перелом гомілки. Усі постраждалі отримали медичну допомогу», – каже голова ОВА.

Крім того, за словами Проніна, вже сформована профільна комісія, яка обстежить всі об’єкти і зафіксує пошкодження. Люди отримають відповідні компенсації, пообіцяв місцевий чиновник.

«Також до роботи залучені фахівці Державної екологічної інспекції, вони зафіксують збитки, які ворог завдає нашій державі», – зазначив він.

Крім того відомо, що поруч із пошкодженими будинками чергуватимуть патрулі поліцейських для того, щоб уникнути мародерства.

Увечері в суботу, 4 листопада, російські військові вдарили по Полтавській області. У регіоні була оголошена повітряна тривога.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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