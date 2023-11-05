На Закарпатті оголошено триденну жалобу за воїнами 128-ї ОГШБр

На Закарпатті оголошено триденну жалобу за воїнами 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які загинули внаслідок російського ракетного удару в Запорізькій області, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

«6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння», – повідомив Микита.

Напередодні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що 3 листопада в Запорізькій області війська РФ вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128 окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також є поранені.

Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що «будуть з’ясовані всі обставини того, що сталося». Він доручив «провести повну перевірку за фактом цієї трагедії».

Командування 128-ї бригади із заявами щодо трагедії не виступало.