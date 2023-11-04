Умєров відреагував на трагічну загибель воїнів 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади

Міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на загибель воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

«Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади», – зазначив він.

Також міністр оборони запевнив, що «будуть з’ясовані всі обставини того, що сталося». Крім того, Умєров доручив Головній інспекції Міністерства оборони «провести повну перевірку за фактом цієї трагедії».

«Наш ворог – підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів», – підсумував очільник Міністерства оборони України.

За непідтвердженою інформацією ЗМІ із посиланням на слова бійців ЗСУ, внаслідок удару сил РФ «загинуло попередньо понад 20 військових, в тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Возний Володимир Миколайович, нещодавно переведений на службу в РТЦК Запорізької області».

Під вечір 4 листопада у ЗМІ, зокрема в «Українській правді», з’явилася новина про перші дані щодо обстрілу російських військових напередодні.

Згодом цю трагічну подію підтвердив СтратКом ЗСУ, а потім – міністр оборони Рустем Умєров.

Зокрема СтратКом ЗСУ повідомив, що на Запорізькому напрямку фронту 3 листопада сили РФ завдали «підступних ударів» по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах.

«Вдарив ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці», – зазначають українські військові.

За даними ЗСУ, наразі триває з’ясування обставин.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.