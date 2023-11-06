Перша заява 128-ї ОГШБр щодо ракетного удару військ РФ на Запоріжжі – загинули 19 бійців

У понеділок, 6 листопада, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада вперше виступила із заявою щодо ракетного удару військ РФ на Запоріжжі, заявивши, що втратила 19 своїх бійців.

«Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії, до її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію. Загинули кращі наші бійці», – йдеться в повідомленні 128-ї ОГШБр у фейсбуці.

4 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що 3 листопада в Запорізькій області війська РФ вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також є поранені.

Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що «будуть з’ясовані всі обставини того, що сталося». Він доручив «провести повну перевірку за фактом цієї трагедії».

Президент Володимир Зеленський додав, що за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження і має бути з’ясовано «всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав».

Відсьогодні на Закарпатті оголошено триденну жалобу за воїнами 128-ої бригади.