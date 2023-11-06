Що зараз із полоненими ЗСУ, які пережили трагедію в Оленівці? 16 місяців ув'язнення

Вижити в Оленівці: більшість українських військовослужбовців, які пережили вибух у колонії, досі залишаються в російському полоні. З моменту теракту минув понад рік. Про те, що їхні сини і чоловіки були поранені, але вижили, близькі дізнаються з пропагандистських сюжетів і телеграм-каналів, ще рідше від звільнених. Міжнародні організації – ООН і «Червоний Хрест» відмовляються розслідувати цей безпрецедентний воєнний злочин, нібито через відмову російської сторони надати гарантії безпеки та доступ до місця злочину. Родини військовослужбовців об'єдналися в «Спільноту родин Оленівки», головна мета якої повернути полонених і поновити розслідування.