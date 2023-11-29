РФ зупинила обміни полоненими, Україна готова міняти всіх на всіх. Деталі від представника штабу

Росія призупинила обмін військовополоненими з Україною – про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода Ранок») повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Він порівнює: якщо на початку року Україна повертала від 100 до 300 українських захисників щомісяця, то в серпні був останній обмін, коли повернулися 22 оборонців.

«Призупинення означає тільки одне – так само як ми не можемо отримати наших захисників, так само і російські сім’ї, а серед них і багатодітні батьки, їхніми долями російська влада не опікується. Не хоче їх бачити вдома, не хоче їх обмінювати. Тому палиця має два кінці. Цей процес означає, що тут якісь інші підстави є для того, щоб призупинити ці обміни», – каже він.

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За словами Яценка, у координаційному штабі сподіваються, що міжнародний тиск допоможе у цій ситуації.

«Перемовини і робота над обмінами – це прерогатива української сторони. Міжнародні організації нам допомагають, але це переважно на 100 відсотків наша робота. Тому що згідно з міжнародним законодавством, гумнатіарним правом – обміни військовоплоненими можливі тільки після завершення бойових дій. Україна не збирається чекати, склавши руки, поки завершиться війна. Нам потрібні наші хлопці, наші дівчата, наші оборонці зараз. Тому ми проводили ці перемовини і обміни раніше, ніж війна завершиться», – додає представник Координаційного штабу.

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«Ми завжди готові обміняти всіх росіян, які утримуються у полоні у нас, на всіх українців, яких утримує Росія», – додає він, називаючи позицію Росії у цьому питанні «подвійною».

Раніше в коментарі Суспільному мовнику Яценко сказав, що Росія призупинила обміни військовополоненими, намагаючись цим вплинути на суспільство і створити враження, що українська влада нібито не працює над цим питанням.