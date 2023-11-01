«Незаконні судилища»: Лубінець про так звані вироки 3 військовим ЗСУ на окупованій Донеччині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що окупаційні сили на Донеччині винесли так звані вироки трьом українським військовим, захопленим у полон.

«Чергові незаконні судилища окупантів над українськими громадянами. Сьогодні (1 листопада – ред.) так званий «суд» терористичного угруповання «ДНР» засудив трьох українських військових за надуманими статтями. До довічного ув’язнення – начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин. Вкотре наголошую, оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Такий «суд» – це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії», – зазначив Лубінець.

Він наголосив, що Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. «Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території», – зазначив Лубінець.

«Світова спільнота має посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських громадян. Росія повинна звільнити всіх українців, незаконно ув’язнених на тимчасово окупованих територіях та в самій РФ», – заявив омбудсмен.

Підконтрольні РФ сили на окупованих територіях Донеччини та Луганщини періодично влаштовують так звані суди над українськими полоненими військовими, звинувачуючи їх у буцімто воєнних злочинах. Інструментів забезпечення правосуддя для цих людей в окупації немає. Можливим способом звільнити їх є обмін в’язнями і полоненими з російською стороною.