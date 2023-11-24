Україна створила «змішані медкомісії» для обміну полоненими – Офіс омбудсмена

Україна вже сформувала «змішані медкомісії» для обміну полоненими, повідомляє Офіс обмудсмена України за результатами зустрічі представників влади із родинами оборонців острова Зміїний.

«Представник Уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко зауважив присутнім, що нині Україна сформувала змішані медичні комісії, які мають на меті допомогти в звільненні українських полонених. Однак для того, аби цей механізм запрацював, їх має створити і ворожа сторона», – кажуть у пресслужбі.

У відомстві також акцентували увагу на тому, що, «на жаль, діяльність українських органів і відомств у питанні повернення захисників додому наштовхується на російське небажання здійснювати повернення навіть своїх громадян».

Під час цієї зустрічі рідні захисників заявили, що «готові звертатися до будь-яких міжнародних організацій та третіх країн для того, щоб питання повернення українських захисників зрушило із місця».

У Офісі омбудсмана запевнили, що «відповідна робота триває і буде тривати до повернення на Батьківщину всіх українських воїнів».

Раніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про те, що в російському полоні наразі перебуває 4337 українців, із яких 3574 військових та 763 цивільних.