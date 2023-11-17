У Мінреінтеграції розповіли, скільки громадян України перебувають у російському полоні

У російському полоні наразі перебуває 4337 українців, із яких 3574 військових та 763 цивільних, йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«На сьогодні проведено 8 засідань комісії. За їх результатами встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (3574 військових та 763 цивільних). За результатами засідань комісії відповідні дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Адміністратором цього Реєстру визначено Національне інформаційне бюро, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції», – йшла мова час засідання Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

За результатами роботи відповідного органу Мінреінтеграції здійснює виплати одноразової та щорічної державної грошової допомоги. Від початку 2023 року вже виплачено 422 мільйони гривень звільненим із полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників і політв’язнів.

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ загинув 9 701 мирний житель, йдеться у звіті ООН за 25 вересня 2023 року. Із 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року ООН зафіксувала 27 449 жертв серед цивільного населення в Україні – це число включає 9 701 загиблого і 17 748 поранених.

Раніше спеціальна доповідачка ООН з питань тортур Еліс Джилл Едвардс заявила, що задокументована кількість випадків використання тортур на окупованих територіях України та щодо українських полонених з боку представників російських силових структур свідчить про те, що тортури стали частиною системної політики, яку здійснює Росія в Україні.

Згідно зі звітом Mobile Justice Team, опублікованим у серпні, російські військові катували майже половину жителів Херсонщини, яких утримували у слідчих ізоляторах під час окупації міста, в тому числі заручники зазнавали сексуального насильства. Правозахисники проаналізували 320 випадків затримання в Херсоні у більш ніж 35 ізоляторах.