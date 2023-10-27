Близько 600 цивільних із Запорізької області перебувають у полоні російських військових – ОВА

Близько 600 цивільних жителів Запорізької області наразі перебувають у полоні російських військових, повідомив 27 жовтня голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. За даними адміністрації, такі полонені можуть утримуватися як на тимчасово окупованій території регіону, так і на території РФ.

«Станом на сьогодні у нас офіційно зареєстровано дані щодо близько 600 цивільних осіб, які зниклі безвісти або перебувають у казематах. Це ті випадки, коли рідні телефонують до нас або до об’єднаного центру звільнення полонених і кажуть про те, що відбувається. Ці випадки обов’язково реєструються в органах поліції і беруться на контроль для наступного обміну, повернення додому. Якщо людина мала відношення до збройних сил України, то зазвичай вони вивозять таких людей до Російської Федерації і тримають у Ростові-на-Дону чи ще десь у тюрмах. Якщо цивільні особи, то можуть утримуватися у слідчих ізоляторах чи на підвалах», – сказав голова ОВА.

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ загинув 9 701 мирний житель, йдеться у звіті ООН за 25 вересня 2023 року. Із 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року ООН зафіксувала 27 449 жертв серед цивільного населення в Україні – це число включає 9 701 загиблого і 17 748 поранених.

Раніше спеціальна доповідачка ООН з питань тортур Еліс Джилл Едвардс заявила, що задокументована кількість випадків використання тортур на окупованих територіях України та щодо українських полонених з боку представників російських силових структур свідчить про те, що тортури стали частиною системної політики, яку здійснює Росія в Україні.

Згідно зі звітом Mobile Justice Team, опублікованим у серпні, російські військові катували майже половину жителів Херсонщини, яких утримували у слідчих ізоляторах під час окупації міста, в тому числі заручники зазнавали сексуального насильства. Правозахисники проаналізували 320 випадків затримання в Херсоні у більш ніж 35 ізоляторах.