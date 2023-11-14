Двоє грузинських бійців потрапили до російського полону

Двоє громадян Грузії – Георгія Чубітідзе та Георгія Гоглідзе – в Україні потрапили в полон російських військових, повідомили російські державні ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Поширюється відео допиту полонених. Стверджується, що вони служили в іноземному легіоні Збройних Сил України. Георгій Гоглідзе на відео, можливо, читає текст, написаний російською мовою. У кадрі можна помітити, що він має невелику травму.

Інформацію про полон громадян Грузії на Донеччині підтверджують два джерела грузинської служби Радіо Свобода. Один із них каже, що Чубітідзе та Гоглідзе потрапили в полон два дні тому.

У МЗС Грузії повідомлення поки що не коментували.

Лідер «Грузинського легіону», що воює на боці України, Мамука Мамулашвілі сказав грузинській службі Радіо Свобода, що ці особи не служили у його підрозділі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у відкритих джерелах не повідомлялося про взяття в полон російськими військовими громадян Грузії. У червні цього року стало відомо, що в український полон потрапив етнічний грузин Нодар Бахтурідзе, який воював за Росії. Він заявив, що хоче повернутися до Грузії.