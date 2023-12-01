Червоний Хрест призупинив членство Білорусі у міжнародній федерації товариств

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МФЧХ) призупинила членство Білорусі з 1 грудня.

Як йдеться у відповідній заяві, опублікованій на сайті товариства, «призупинення є результатом невиконання вимоги про зняття з посади голови білоруського Червоного Хреста Димитра Шевцова».

Рішення про звільнення Шевцова Рада керуючих МФЧХ ухвалила 3 жовтня 2023 року після звинувачень щодо вивезення українських дітей до Білорусі, а також його візит до Луганська та Донецька, кажуть у відомстві.

«Будь-яке нове фінансування білоруського Червоного Хреста також буде призупинено. Крім того, білоруський Червоний Хрест не зможе брати участь у Генеральній асамблеї МФЧХ, а також голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних засіданнях МФЧХ», – йдеться у повідомленні.

Водночас у заяві також повідомили, що дане рішення не означає, що Червоний Хрест Білорусі втрачає свої права як члена Міжнародної федерації. Представництво Білорусі може бути відновлене після того, як Шевцова звільнять.

Водночас, Червоний Хрест України також раніше оприлюднив офіційну позицію щодо незаконної діяльності білоруського ЧХ на тимчасово окупованих Росією територіях.

«Український Червоний Хрест категорично засуджує дії білоруського Червоного Хреста щодо їхньої діяльності на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Луганській та Донецькій областях», – наголосили в організації.

Окрім цього, там закликали розглянути питання щодо виключення білоруського Червоного Хреста із Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Раніше, у липні 2023 року, білоруські ЗМІ повідомили, що генеральний секретар білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на окуповану частину Донбасу заявив у репортажі телеканалу «Білорусь 1», що його організація бере участь у вивезенні дітей із окупованих територій України до Білорусі.

Раніше посол США при ОБСЄ заявив, що режим Олександра Лукашенка є спільником Росії в агресивній війні, поміж іншого, ще й тому, що до Білорусі вивозять дітей, насильно депортованих із окупованих частин України.

У червні Павло Латушко, білоруський опозиційний політик та керівник Народного антикризового управління, в ефірі Радіо Свобода заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до травня цього року до Білорусі з тимчасово окупованих територій вивезли 2150 українських дітей.

У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації українських дітей із окупованих територій України. У російському МЗС це рішення назвали юридично нікчемним. 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.