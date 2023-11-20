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Президентка Червоного Хреста зустрілася з лідером «Хамасу»

Швейцарська дипломатка, президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мірʼяна Сполярич
Швейцарська дипломатка, президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мірʼяна Сполярич

Червоний Хрест заявив 20 листопада, що його президентка Мірʼяна Сполярич відвідала Катар для зустрічі з ватажком угруповання «Хамас» (визнане США та ЄС терористичним) Ісмаїлом Ханією, повідомляє агенція Reuters.

За повідомленням Міжнародного комітету Червоного Хреста, така зустріч відбулася «для просування гуманітарних питань, пов’язаних зі збройним конфліктом в Ізраїлі та Газі».

«Президентка Мірʼяна Сполярич зустрілася з Ханією, головою політичного бюро «Хамасу», і окремо з владою держави Катар», – ідеться в заяві Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Червоний Хрест регулярно виступає із заявами щодо гуманітарної ситуації в Секторі Гази. Зокрема, під час штурму Армією оборони Ізраїлю лікарні «Аш-Шифа» (у ній і під нею, за твердженнями ізраїльської сторони, містилися військові обʼєкти угруповання «Хамас») Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що «дуже стурбований впливом на хворих і поранених, медичний персонал і цивільних осіб». МКЧХ додав, що «підтримує контакт із усіма зацікавленими органами влади, і ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією».

За даними ізраїльських офіційних осіб, у Газі точаться бої після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Тоді загинули близько 1200 людей, переважно мирних жителів, а ще близько 240 бойовики взяли в заручники.

Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоровʼя стверджує, що в Секторі Гази близько 13 300 осіб, понад 5 500 з яких діти, були вбиті під час ізраїльського повітряного та наземного наступу у відповідь. Незалежного підтвердження ці дані не мають.

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