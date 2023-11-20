Президентка Червоного Хреста зустрілася з лідером «Хамасу»

Червоний Хрест заявив 20 листопада, що його президентка Мірʼяна Сполярич відвідала Катар для зустрічі з ватажком угруповання «Хамас» (визнане США та ЄС терористичним) Ісмаїлом Ханією, повідомляє агенція Reuters.

За повідомленням Міжнародного комітету Червоного Хреста, така зустріч відбулася «для просування гуманітарних питань, пов’язаних зі збройним конфліктом в Ізраїлі та Газі».

«Президентка Мірʼяна Сполярич зустрілася з Ханією, головою політичного бюро «Хамасу», і окремо з владою держави Катар», – ідеться в заяві Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Червоний Хрест регулярно виступає із заявами щодо гуманітарної ситуації в Секторі Гази. Зокрема, під час штурму Армією оборони Ізраїлю лікарні «Аш-Шифа» (у ній і під нею, за твердженнями ізраїльської сторони, містилися військові обʼєкти угруповання «Хамас») Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що «дуже стурбований впливом на хворих і поранених, медичний персонал і цивільних осіб». МКЧХ додав, що «підтримує контакт із усіма зацікавленими органами влади, і ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією».

За даними ізраїльських офіційних осіб, у Газі точаться бої після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Тоді загинули близько 1200 людей, переважно мирних жителів, а ще близько 240 бойовики взяли в заручники.

Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоровʼя стверджує, що в Секторі Гази близько 13 300 осіб, понад 5 500 з яких діти, були вбиті під час ізраїльського повітряного та наземного наступу у відповідь. Незалежного підтвердження ці дані не мають.