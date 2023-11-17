Пентагон закликає Конгрес США схвалити додаткове фінансування для підтримки України та Ізраїлю

Міністерство оборони США закликає Конгрес схвалити додаткове фінансування для підтримки України та Ізраїлю.

«Ми закликаємо Конгрес схвалити наші запити на додаткове фінансування, що дозволить нам продовжувати підтримувати Україну та Ізраїль. Додаткове фінансування не лише відповідатиме на нагальні виклики сьогодення, але й інвестуватиме в нашу промислову базу тут, вдома. Тому що коли ми відправляємо боєприпаси з наших запасів, гроші, які йдуть на поповнення наших запасів, інвестуються в американську промисловість і американських робітників. Ці інвестиції означатимуть більше процвітання вдома і більшу безпеку за кордоном», – сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

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Вона зауважила, що останнім часом пакети допомоги для України були меншими, оскільки Пентагон немає додаткового фінансування.



«Отже, у нас є велика сума, яку ми хочемо, щоб Конгрес затвердив для України, Ізраїлю та іноземних інвестицій в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ви бачили менші пакети (останні безпекові пакети – ред). Тому що ми не знаємо, коли Конгрес ухвалить наш додатковий пакет. І тому ми продовжуємо говорити з союзниками і партнерами. Ми не єдина країна, яка робить свій внесок у нагальні потреби України на полі бою. Як ви знаєте, контактна група по Україні налічує понад 50 країн. Тож це не означає, що лише США підтримують Україну, але президент дуже чітко дав зрозуміти, що ми будемо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно», – додала Сінгх.

У Пентагоні сподіваються, що Конгрес США схвалить запит на додаткове фінансування найближчим часом.

Раніше у Білому домі заявили, що близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку США виділили для України, вже використано. Як повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит Адміністрації Байдена.