Захід може змінити хід війни, саме від його дій зараз залежить хто переможе – ISW

Палата Представників США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування американського уряду до 19 січня без фінансової допомоги для України та Ізраїлю. Якщо Захід не наростить, а зменшить допомогу Україні, Росія виграє цю війну, вважають у Інституті вивчення війни (ISW). І це матиме трагічні наслідки не лише для України, а для Європи в цілому, США і усього світу, наголошують аналітики. Україна натомість може перемогти, якщо допомога надходитиме швидко, і у більших обсягах, ніж сьогодні, цитує висновки експертів українська служба «Голосу Америки».

Те, що Україні не вдалося реалізувати влітку контрнаступ і бойові дії стали схожими на «позиційну» війну – прямо пов'язане з тим, що Захід не надав українським Силам оборони необхідних засобів для ведення активних дій, стверджують у Інституті вивчення війни.

Це «не глухий кут», Захід може це змінити

«Позиційна» війна між Україною та Росією – це «не глухий кут» а, наслідок лімітів надання озброєння і технологій, накладених Заходом самим на себе, стверджують аналітики ISW.

Ббаланс сил є дуже нестабільним, і може легко бути змінений рішеннями, які ухвалить Захід

Нинішній баланс сил, «фактично є дуже нестабільним» і може легко бути змінений «у будь-якому напрямку» тими рішеннями, які ухвалить об'єднаний Захід, вважає Фредерік Каган, науковий співробітник Американського інституту підприємництва та колишній професор військової історії у Військовій академії США у Вест-Пойнті.

На його думку, розв'язання нинішніх проблем як України, так і Росії на полі бою не потребує «великої технологічної революції з обох сторін».

Україна довела свою здатність перешкодити російським силам вести широкомасштабну механізовану маневрову війну, але ця здатність залишається абсолютно залежною від продовження надання допомоги Заходом.

Відтак, наголошує аналітик, захист неба, високоточна артилерія і танки є «екзистенційними (такими, що забезпечують виживання – ред.) потребами України». Їх треба закрити.

Які фактори не дали реалізувати контрнаступ?

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний нещодавно сформулював основні чинники, які спричинили позиційну війну та ускладнили або унеможливили механізований маневр. Оцінки Залужного збігаються із висновками багатьох аналітиків, які відстежують хід російсько-української війни.

ISW виділяє такі фактори:

Поширеність використання розвідувальних БПЛА унеможливлює великомасштабну раптовість, а ефективне створення обома сторонами розвідувально-ударних комплексів, які об'єднують розвідувально-ударні БПЛА з артилерією та іншими системами далекої дії, робить видимим скупчення техніки, що є надзвичайно небезпечним.

Російська електронна боротьба (РЕБ), зокрема глушіння сигналів GPS і зв’язку безпілотників, у безпрецедентних масштабах серйозно перешкоджає здатності України повною мірою використовувати надані Заходом високоточні боєприпаси, які покладаються на GPS, і підриває ефективність українських власних систем безпілотників.

Російські оборонні споруди, створені протягом багатьох місяців і прикриті надзвичайно щільними мінними полями, виключають можливість швидкого механізованого маневру.

Обмежені можливості української протиповітряної оборони та відсутність в України сучасних військово-повітряних сил (літаків) дозволяє російським пілотованим літакам діяти в тісній підтримці підрозділів на передовій та вражати українські тактичні резерви та логістичні вузли.

Накладені Заходом обмеження на українські можливості нанесення дальнього удару перешкоджають ефективному блокуванню на оперативному рівні, необхідному для ізоляції поля бою від російських оперативних і стратегічних резервів.

Недостатня кількість танків і бронетехніки в поєднанні з невизначеністю щодо майбутньої наявності заміни вимагають від України зміцнювати свої механізовані сили, щоб не іти на втрати особового складу з огляду на ситуацію на полі бою.

Росія переможе, якщо Захід зменшить підтримку

Українському контрнаступу 2023 року, зокрема, завадило те, стверджує аналітик Каган, що частина наданої Заходом техніки, взагалі не підходила для ведення операції, оскільки не мала достатнього броньованого захисту, щоб вистояти перед російськими танками і протитанковими системами.

У разі припинення Заходом підтримки України результатом, за висновками аналітиків Інституту вивчення війни, буде не продовження поточної позиційної війни, а радше відкриття можливостей для російської армії відновити широкомасштабні механізовані наступальні дії «з хорошими перспективами на успіх».

Є всі підстави вважати, що припинення західної допомоги Україні дозволить Росії здобути перемогу

Лінія фронту, вважає Фредерік Каган, перестане бути статичною.

І найбільш ймовірним сценарієм є те, що російська армія:

знову почне відтісняти українські сили,

захоплювати більші території України,

розпочати наступ на інших напрямках;

спустошувати українські міста з повітря

та, можливо, повністю нівелюють здатність України воювати.

«Є всі підстави вважати, що припинення західної допомоги Україні дозволить Росії здобути військову перемогу», – застерігає експерт ISW.

І навпаки, пришвидшення і розширення західної допомоги Україні може дозволити українським силам відновити маневрену війну на власних умовах.

Захід має різко збільшити кількість бронетехніки, яку він надає Україні, вважає автор, щоб створити умови для успішних українських наступальних операцій.

Що робить Україні і що може зробити Захід?

Україні потрібні сучасні танки, і то негайно, наголошують в Інституті вивчення війни.

«Сполучені Штати мають сотні танків на складах в Європі, які готові до війни НАТО з Росією. Швидке перекидання цих танків в Україну суттєво збільшило б здатність України вести механізований маневр», – пише автор.

Захід має оволодівати новими технологічними можливостями та тактичними інноваціями, щоб захистити себе і допомогти Україні Генерал Залужний, звертає увагу дослідник, правильно визначив низку реформ і нововведень, які українські Сили оборони можуть і повинні здійснити незалежно від західної допомоги.

Україна націлена на створення і розширення застосування розвідувальних і ударних безпілотних літальних апаратів на полі бою, що серед іншого, відкриває величезні можливості для трансформації української армії.

Захід, наголошує Каган, має скористатися цим і оволодівати новими технологічними можливостями та тактичними інноваціями, які йому потрібні для власної обороноздатності і конче потрібні Україні для перемоги і завершення війни в Європі.

А от сприяння здатності України відновити маневреність на полі бою не потребує таких масштабних перетворень. Це вимагає лише налагодити постійне надання українським силам зброї та систем, які вже є в західних арсеналах, у необхідному масштабі, щоб дозволити Україні досягти успіху.

Політики США мають розуміти, наголошують в Інституті вивчення війни, що позиційна війна в Україні є результатом їхньої нерішучості, а такий тип ведення бойових дій вигідний Росії, яка має необмежені ресурси у живій силі і техніці саме для ведення війни старого зразка.

Захід може це змінити вже зараз. А от припинення або значне скорочення американської військової підтримки України, стверджує автор, дозволить Росії виграти цю війну на полі бою.