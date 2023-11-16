ISW заявляє про розширення масштабу операцій ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Українські збройні сили за минулу добу продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, операції на лівому березі Херсонської області, пише в черговому огляді американський Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленням, російська сторона повідомляла про буцімто безуспішні атаки ЗСУ з центру Кринок і атаки в районі н.п.Пойми. Тоді як українська стверджувала, шо ЗСУ відтісняють російські війська на три-вісім кілометрів від східного берега річки Дніпро.

Аналітики вважають, що враховуючи дані з обох сторін щодо ситуації на лівобережжі Херсонщини, можна все ж припустити, що географічно масштаб зусиль «значно більший» за той, що наразі показує будь-яке доступне відкрите джерело.

Напередодні представники підконтрольної РФ окупаційної влади лівобережжя Херсонщини вперше визнали наявність українських підрозділів у селі Кринки на лівому березі Дніпра. Дотепер про наявність українських сил на лівому березі Дніпра з російської сторони повідомляли лише військові блогери – вони писали про це приблизно з середини жовтня.

Цього тижня тему довелося коментувати речнику Кремля Дмитру Пєскову – після того, як офіційні російські інформагенції поширили нібито повідомлення міністерства оборони РФ про «перегрупування» російських військ на лівому березі Дніпра, а згодом анулювали новину. Пєсков порадив звертатися на цю тему до оборонного відомства.

Також цього тижня про успіхи ЗСУ на Херсонщині заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. «Попри все, Збройні сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра», – сказав він, не розкриваючи інших подробиць, у виступі в Інституті Гадсона у Вашингтоні.