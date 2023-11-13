Російські ЗМІ написали про «перегрупування» сил РФ на Херсонщині, а згодом «анулювали» новину

Російські державні інформагенції ТАСС і «РИА Новости» зранку 13 листопада повідомили з посиланням на міністерство оборони РФ про «перегрупування» російських сил на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, але невдовзі видалили цю новину.

У початковій версії повідомлення «РИА Новости» йшлося, що «оцінивши ситуацію, що склалася, командування угруповання «Днепр» вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра». «Після перегрупування «Днепр» звільнить частину сил, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках», – цитувала агенція «заяву» російського міністерства оборони.

Згодом обидві офіційні інформагенції вказали, що новину «анульовано».

У Міністерстві оборони РФ повідомили РБК, що «розсилання хибного повідомлення про «перегрупування» військ у районі Дніпра нібито від імені пресцентру Міноборони Росії є провокацією».

За повідомленням американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська досягли «незначного успіху» на лівому березі Херсонської області в ході наземних операцій 12 листопада.

Американські аналітики з посиланням на дані російської сторони кажуть, що українські сили перекинули додатковий особовий склад в район Кринок і що «українські сили мають намір перерізати російські лінії матеріально-технічного забезпечення та завдати удари по інфраструктурі, яка з’єднує російську лінію фронту з тиловими районами в окупованому Криму, Херсонській та Запорізькій областях».

Раніше в ISW заявляли про «значні труднощі» для командування РФ через дії ЗСУ на лівому березі Херсонщини.

У ЗСУ наприкінці жовтня повідомляли, що Сили оборони мають «непогані результати» на лівобережжі Дніпра, але висвітленню це поки не підлягає.