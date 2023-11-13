Американські аналітики повідомили про певні успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонської області

Українські війська досягли «незначного успіху» на лівому березі Херсонської області в ході наземних операцій 12 листопада, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися далі до Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро). Російські військові блогери продовжували стверджувати, що російські війська намагалися та не змогли відтіснити українські війська від Кринок і що українські війська ведуть наступальні операції біля Пойми (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро), Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона та 3 км від р. Дніпро), і Підстепне (17 км на схід від Херсона та 4 км від р. Дніпро)», – йдеться в огляді.

Американські аналітики з посиланням на дані російської сторони кажуть, що українські сили перекинули додатковий особовий склад в район Кринок і що «українські сили мають намір перерізати російські лінії матеріально-технічного забезпечення та завдати удари по інфраструктурі, яка з’єднує російську лінію фронту з тиловими районами в окупованому Криму, Херсонській та Запорізькій областях».

Є також повідомлення з російського боку щодо просування ЗСУ до траси «Олешки-Кам’янка», і з українського – що війська РФ відправили «відносно невелику кількість підрозділів для захисту дороги «Олешки-Нова Каховка», вказує ISW.

Раніше в ISW заявляли про «значні труднощі» для командування РФ через дії ЗСУ на лівому березі Херсонщини.

У ЗСУ наприкінці жовтня повідомляли, що Сили оборони мають «непогані результати» на лівобережжі Дніпра, але висвітленню це поки не підлягає.