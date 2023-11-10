Лівобережжя Дніпра: ЗСУ перерізали дорогу Олешки–Нова Каховка?

Американський Інститут вивчення війни повідомив 9 листопада з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця, що передові загони ЗСУ щонайменше у двох районах перерізали прибережну дорогу Олешки–Нова Каховка.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

За даними експерта, Сили оборони змогли об'єднати два плацдарми на лівому березі Дніпра в один – від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського автомобільного мосту на північ від Олешок.

На думку аналітиків Інституту, Росії буде дуже важко перекинути туди боєздатне підкріплення для стримування армії України, а тих російських військ, які поки не задіяні в боях на Херсонському напрямку, для цього недостатньо.

Сам же Машовець у своєму пості у Facebook говорить про можливі наслідки для армії Росії таких просувань ЗСУ на східному березі Дніпра. Він припускає, що українські штурмовики можуть дійти й далі – до траси Е-58, що кардинально змінить ситуацію на цій ділянці фронту.

Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

Також подальше просування на лівому березі дасть ЗСУ ділянку на правому березі Дніпра, куди не дістає російська артилерія – йдеться про 20-30 кілометрів. Ймовірно, це дозволить Україні розпочати масштабну операцію з форсування річки з перекиданням танків та БМП, а також далекобійних засобів ураження.

Головні питання випуску:

Що дає ЗСУ перерізання дороги Олешки–Нова Каховка на лівому березі Дніпра?

Як українським морпіхам вдалося просунутись на цій ділянці?

І як зміниться фронт, якщо Україна зможе перекинути на лівобережжя важку техніку?