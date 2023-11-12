Сили РФ вдарили по бібліотеці імені Гончара в Херсоні – влада

Сили РФ вранці 12 листопада вдарили по Херсону, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Одне з влучань – по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі - суттєві руйнування», – зазначив він.

За словами місцевого чиновника, внаслідок обстрілу у бібліотеці спалахнула пожежа, рятувальники понад півтори години гасили вогонь.

Прокудін уточнив, що через атаку сил РФ ніхто не постраждав.

Згодом він також повідомив, що зранку російські військові також вдарили по Дніпровському району Херсона.

«На власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму. Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан – середньої важкості», – зазначив голова ОВА.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.