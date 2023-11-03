Мінкульт оновив дані про кількість культурних об’єктів, пошкоджених російською агресією

Від початку повномасштабної російської агресії в Україні пошкоджені 1 711 об’єктів культурної інфраструктури – про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України 3 листопада.

За даними відомства на 25 жовтня, найбільших втрат зазнала культурна інфраструктура у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

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«Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків)», – заявляє Мінкульт.

Міністерство наводить дані про види пошкоджених об’єктів:

клубні заклади – 844

бібліотеки – 603

заклади мистецької освіти – 133

музеї та галереї – 100

театри, кінотеатри та філармонії – 31

Культурна інфраструктура постраждала в 262 територіальних громадах, що складає 17,8% від усіх громад в Україні.

Мінкульт вказує на те, що з огляду на окупацію частин Луганської, Херсонської, Запорізької та Донецької областей неможливо облікувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, які постраждали в ході бойових дій та окупації.

У квітні 2023 року Міністерство культури повідомляло про понад 550 пам’яток культури, які пошкодила російська агресія.