ЮНЕСКО засуджує атаку військ РФ по Одесі, внаслідок чого постраждав художній музей

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) засудила чергову атаку військ РФ по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено будівлю Національного художнього музею.

«Художній музей в Одесі, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вчора ввечері знову постраждав унаслідок російського удару. ЮНЕСКО рішуче засуджує атаку. Культурні об’єкти мають бути захищені відповідно до міжнародного права», – йдеться в повідомленні ЮНЕСКО у твітері.

Музей на своїй Facebook-сторінці раніше повідомив, що саме сьогодні установі виповнюється 124 роки.

Внаслідок ракетного удару російських військ по центру Одеси в ніч на неділю в будівлі Художнього музею пошкоджено стіни, вибито деякі віконні рами та скло, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, музей розташовується в зоні захисту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також, за даними влади, через нічну атаку армії РФ в Одесі поранені 5 людей.