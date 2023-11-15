Окупаційна влада Херсонщини вперше визнала існування українського плацдарму в Кринках

Представники російської влади, яка контролює окуповане лівобережжя Херсонської області, вперше визнали наявність українських підрозділів у селі Кринки на лівому березі Дніпра.

«На всій ділянці лівого берега від залізничного мосту до Кринок перебуває приблизно півтори роти противника, переважно дрібними групами», – написав 15 листопада в телеграмі голова російської окупаційної адміністрації Володимир Сальдо.

Він також стверджує, що «противник заблокований у Кринках, йому влаштоване вогняне пекло: по ньому летять бомби, ракети, боєприпаси важких вогнеметних систем, артилерійські снаряди, безпілотники».

Дотепер про наявність українських сил на лівому березі Дніпра з російської сторони повідомляли лише провоєнні блогери – вони писали про це приблизно з середини жовтня.

Цього тижня тему довелося коментувати речнику Кремля Дмитру Пєскову – після того, як офіційні російські інформагенції поширили нібито повідомлення міністерства оборони РФ про «перегрупування» російських військ на лівому березі Дніпра, а згодом анулювали новину. Пєсков порадив звертатися на цю тему до оборонного відомства.

Також цього тижня про успіхи ЗСУ на Херсонщині заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. «Попри все, Збройні сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра», – сказав він, не розкриваючи інших подробиць, у виступі в Інституті Гадсона у Вашингтоні.

За повідомленням американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська досягли «незначного успіху» на лівому березі Херсонської області в ході наземних операцій 12 листопада.