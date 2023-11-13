Гуменюк відреагувавала на повідомлення щодо «перегрупування» сил РФ на Херсонщині

Інформаційні «вкиди» російських ЗМІ щодо «перегрупування» військ на Херсонщині – це теж «елементи ведення бойових дій», розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Херсонщина для росіян від початку повномасштабного вторгнення була зоною схвалення непростих рішень. Сьогодні треба розуміти, що такі інформаційні вкиди – це теж елементи ведення бойових дій. Ворог заміряє нашу стійкість, готовність протидіяти і готовність зреагувати на те, як він поводиться. Ми не дозволяємо їм диктувати свої умови, продовжуємо діяти за власним планом», – сказала вона.

Гуменюк відзначила, що українські Сили оборони ведуть бойові дії в «різний спосіб» – переважно, це контрбатарейна боротьба – українські військові «продовжують вибивати росіян з тих позицій, які дозволяють їм поки що обстрілювати правий берег».

Також, каже керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь», українські захисники «продовжують боротьбу, яка спрямована і на знищення авіаційного потенціалу ворога».

За словами Гуменюк, є ще «низка бойових дій, які не обговорюються саме для того, щоб у ворога була підвищена нервовість, підвищений морально-психологічний розлад».

«Такий стан російського війська нас задовольняє», – додала Гуменюк.

Раніше, російські державні інформагенції ТАСС і «РИА Новости» зранку 13 листопада повідомили з посиланням на міністерство оборони РФ про «перегрупування» російських сил на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, але невдовзі заявили, що це повідомлення «анульоване».

За повідомленням американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська досягли «незначного успіху» на лівому березі Херсонської області в ході наземних операцій 12 листопада.