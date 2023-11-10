У розвідці Британії прокоментували удар РФ по цивільному судну на Одещині

Влучання російської ракети в цивільне судно на Одещині свідчить про погану тактику застосування зброї російським пілотом, заявили в розвідці Великої Британії.

У розвідці нагадали, що 8 листопада цивільне вантажне судно під прапором Ліберії було уражене російською протирадіолокаційною ракетою. Українські офіційні особи заявили, що це, ймовірно, ракета повітряного базування Х-31.

«Лоцман порту загинув, троє членів екіпажу і портовий працівник зазнали поранення. Міністр інфраструктури України повідомив, що судно вантажило залізну руду, призначену для стратегічного союзника Росії – Китаю», – зазначили у розвідці.

«Ймовірно, Х-31 використовувалася, щоб поцілити по українських військових радарах у цьому районі. Є реальна можливість того, що запущена з повітря ракета за відсутності сигнатури військового радара потрапила на радар цивільного судна. Якщо так, то це свідчить про погану тактику застосування зброї з боку російського пілота», – наголосили у відомстві.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що судно йшло під прапором Ліберії – тобто це територія іншої держави, «фактично атакована росіянами».

Протирадіолокаційні ракети, каже керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, дуже складно вловити. «Вони частіше глушаться і тоді вже зникають з радарів шляхом падіння, але все одно несуть уражаючий елемент», – зауважила вона.