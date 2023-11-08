Унаслідок російського обстрілу загинув лоцман, поранені громадяни Філіппін – ОК «Південь»

На Одещині під російський обстріл потрапило цивільне судно під прапором Ліберії, повідомляє Оперативне командування ЗСУ «Південь».

«Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П у напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії в момент його заходу в порт. Три члени екіпажу, громадяни Філіппін, поранені, один з них ушпиталений. Лоцман загинув, ще один працівник порту зазнав поранення», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Цивільні судна дотепер не були прямими обʼєктами російських ракетних атак. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.