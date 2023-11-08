ОГП: на Донеччині через обстріл РФ загинули три людини

Офіс генерального прокурора повідомив про початок розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни через загибель трьох людей на Донеччині внаслідок чергового російського обстрілу.

«За даними слідства, 7 листопада 2023 року о 19:45, російська армія завдала удару, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню «Смерч» по селу Багатир Волноваського району. В епіцентрі влучання опинилася щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти. У результаті вибухів пошкоджено і зруйновано понад десяток приватних будинків», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявили тіла трьох загиблих цивільних – це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їхній 33-річний сусід.

У прокуратурі додали, що пошкоджені господарські споруди і три автомобілі.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.