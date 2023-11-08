Через російські обстріли Харківщини минулої доби загинула людина, є поранені – МВС

Через російські обстріли Харківщини минулої доби загинула людина, ще троє людей поранені, повідомляє у телеграмі Міністерство внутрішніх справ.



За даними МВС, унаслідок обстрілу Куп’янськ-Вузлового з реактивної системи залпового вогню «Ураган» загинув 57-річний чоловік. Пошкоджена будівлю залізничного вокзалу. У Дворічній під час обстрілу поранені троє поліцейських, пошкоджено службовий автомобіль.

Протягом минулої доби війська РФ з авіації, артилерії та мінометів обстрілювали населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнила, що російські війська ввечері 7 листопада двічі атакували Вовчанськ

«Харківщина. Вчора близько 21:00 ворог здійснив обстріл м. Вовчанськ. В результаті ударів горіла господарча споруда. Пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, через годину відбувся повторний обстріл міста – у результаті ударів сталося загорання в ангарі. Пожежу вже ліквідували.

Російські військові регулярно обстрілюють українські населені пункти, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Зокрема, обстрілів регулярно зазнає Харківська область.

Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.