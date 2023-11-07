Влада повідомила про два ракетних удари військ РФ на Запоріжжі. Інформації щодо постраждалих немає

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко підтвердив вечірній обстріл військами РФ регіону. Раніше сьогодні повідомлялося про звуки вибухів в районі Запоріжжя.

За його словами, два ракетних удари були завдані о 17:30 по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району.

«Тип ракет наразі уточнюється. Інформації щодо постраждалих не надходило», – написав Малашко у Telegram.

За даними Запорізької ОВА, війська РФ минулої доби завдали 124 удари по 22 населених пунктах області. Усього надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні об’єкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.