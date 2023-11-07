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Влада підтвердила удар РФ біля Кривого Рогу

Кривий Ріг після чергового ракетного удару, 8 вересня 2023 року
Кривий Ріг після чергового ракетного удару, 8 вересня 2023 року

Російські війська вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

За попередніми даними, люди не постраждали. Решта інформації з’ясовується.

Близько години тому у низі областей, зокрема Дніпропетровської, оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

У соцмережах повідомляли про звуки вибухів біля Кривого Рогу.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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