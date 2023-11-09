В ОК «Південь» розповіли про стан потерпілих і нові деталі обстрілу Росією цивільного судна на Одещині

Стан потерпілих внаслідок російського обстрілу цивільного судна на Одещині – задовільний: одного ушпиталили, і наразі розглядається питання його повернення на судно, а двоє інших постраждалих, після надання медичної допомоги, залишилися на місці. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



«Обстріл відбувся внаслідок активності тактичної авіації ворога в акваторії Чорного моря. Літаки Су-34, Су-35 ті, які досить регулярно здійснюють обліт цієї акваторії, вони відстежують ситуацію надводну. І оскільки корабельне угруповання ворога затиснуте у східному районі Чорного моря через активність авіації ворог збирає інформацію. Але не тільки збирає інформацію, а й несе отакі уражаючі елементи як, зокрема, протирадіолокаційні ракети. Так відбулося влучання під час повітряної тривоги», – сказала Гуменюк.

За її словами, була зафіксована активність ворожої авіації, вихід на пускові рубежі, сили РФ спрямували ракету Х-31П (це протирадіолокаційна ракета.)

«Зрозуміло, що ворог намагався поцілити по узбережжю, очевидно, але в момент заведення судна в порт влучив безпосередньо у надбудову судна. Очевидно, там, де працювала радіолокаційна станція. Саме через це, що влучання відбулося в безпосередній близькості до рубки ходового містка, де перебував лоцман, він і загинув. Той лоцман, який проводив судно у порт – громадянин України і співробітник Адміністрації морських портів України. І три члени екіпажу зазнали поранення – громадяни Філліпін», – уточнила Гуменюк.



Вона додала, що саме судно несе прапор Ліберії – тобто це територія іншої держави, «фактично атакована росіянами».

Протирадіолокаційні ракети, каже керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, дуже складно вловити. «Вони частіше глушаться і тоді вже зникають з радарів шляхом падіння, але все одно несуть уражаючий елемент», – зауважила вона.



8 листопада на Одещині під російський обстріл потрапило цивільне судно під прапором Ліберії, повідомило Оперативне командування ЗСУ «Південь». У російському Міноборони цієї інформації не коментували.