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У Чорному морі РФ виставила на чергування 2 кораблі, ракетоносіїв немає – військові

Ракетоносії заведені у пункти базування (фото ілюстративне)
Ракетоносії заведені у пункти базування (фото ілюстративне)

Три бойових кораблі флоту РФ станом на 6 листопада маневрують поблизу узбережжя РФ та тимчасово окупованого Криму – два в Чорному морі і один – в Азовському, передає оперативне командування «Південь».

«Ракетоносії заведені у пункти базування», – йдеться в повідомленні.

Про те, що носії крилатих ракет «Калібр» відсутні, повідомили сьогодні раніше і у ВМС ЗСУ.

Днями очільниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявляла, що останнім часом у Чорному морі «росіяни почуваються скуто і не можуть дозволити собі вільне маневрування, наприклад, у північно-західній частині Чорного моря».

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