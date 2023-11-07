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«Ракетоносії заведені у пункти базування». ОК «Південь» повідомило про 5 кораблів РФ у морі

Днями очільниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявляла, що останнім часом у Чорному морі «росіяни почуваються скуто»
Днями очільниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявляла, що останнім часом у Чорному морі «росіяни почуваються скуто»

П’ять російських бойових кораблів перебувають на чергуванні: чотири – в Чорному й один – в Азовському морях, повідомило оперативне командування «Південь».

«Ракетоносії заведені у пункти базування», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, оперативна ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня України «залишається напруженою».

Днями очільниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявляла, що останнім часом у Чорному морі «росіяни почуваються скуто і не можуть дозволити собі вільне маневрування, наприклад, у північно-західній частині Чорного моря».

Минулого тижня під час удару ЗСУ по інфраструктурі суднобудівного заводу в Керчі в окупованому Криму був пошкоджений один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет «Калібр».

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