У розвідці Британії прокоментували пошкодження ЗСУ ракетоносія «Аскольд» у Криму

Розвідка Великої Британії заявляє, що дані про пошкодження внаслідок українського удару новозбудованого російського корабля в окупованому Криму свідчать про «здатність України завдавати шкоди кримській суднобудівній інфраструктурі», а це, «ймовірно, змусить Росію розглянути можливість передислокації далі від лінії фронту, затримуючи поставку нових суден».

«Як повідомляли українські й російські джерела, 4 листопада 2023 року новозбудований російський корвет військово-морських сил, майже ймовірно, зазнав пошкодження внаслідок удару по корабельному заводу «Залив» у Керчі в окупованому Криму. «Аскольд» класу «Каракурт», спущений на воду в 2021 році, ще не входив до складу ВМФ Росії. Інцидент стався далі на схід у Криму, ніж більшість попередніх ударів дальньої дії, заявлених Україною», – зауважили у розвідці.

Напередодні Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України підтвердило ураження російського ракетоносія «Аскольд» в окупованому Криму.

«Підтверджено. Російський ракетоносій «Аскольд» – найсвіжіший корабель проєкту «Каракурт» із технологією «стелс» отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу «Залив» у тимчасово окупованому Криму», – йшлося у повідомленні Страткому ЗСУ.

За наявною у Страткому інформацією, корабель отримав «значні ушкодження» і, можливо, не підлягає ремонту.

4 листопада з’явилися повідомлення, що в районі Керчі в окупованому Криму було чутно звуки прольоту ракет і вибухи. Місцеві пабліки з посиланням на очевидців писали про задимлення у районі суднобудівного заводу «Залив». Згодом у Міністерстві оборони Росії підтвердили пошкодження корабля на цьому суднобудівному заводі.

У Збройних силах України також повідомили, що 4 листопада пошкодили суднобудівний завод «Залив» в окупованому Криму.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук додав, що на території заводу стояв один із «найсучасніших» кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет «Калібр». Згодом стало відомо, що йдеться про корабель «Аскольд», який, за даними української сторони, ще навіть не був взятий до складу флоту.

На знімках Planet Labs за 5 листопада, які є у розпорядженні журналістів проєкту Радіо Свобода «Схеми», помітно місце ураження на суднобудівному заводі у Керчі й військове судно, яке також виглядає пошкодженим.