«Перегрупування» сил РФ на Херсонщині не зафіксовано – Центр національного спротиву

Дані створеного Силами спецоперацій ЗСУ Центру національного спротиву не підтверджують повідомлень про «перегрупування» підрозділів військ РФ на окупованій лівобережній частині Херсонської області.

«Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України. Проте зауважимо, що відхід російських військ із Херсонщини – справа часу, й тому за фактом ми маємо лише передчасний реліз», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому 13 листопада.

Також у Центрі національного спротиву назвали ранкові повідомлення російських ЗМІ «інформаційною операцією проти України», здійсненою «з метою відволікання Сил оборони України».

Російські державні інформагенції ТАСС і «РИА Новости» зранку 13 листопада повідомили з посиланням на міністерство оборони РФ про «перегрупування» російських сил на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, але невдовзі заявили що це повідомлення «анульоване».

За повідомленням американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська досягли «незначного успіху» на лівому березі Херсонської області в ході наземних операцій 12 листопада.