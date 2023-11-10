Російські «уряди» в окупації: хто насправді керує захопленими територіями?

Хто обіймає ключові посади на окупованих територіях? Чи багато серед цих призначенців місцевих жителів, які пішли на співпрацю з Росією? Як побудована система окупаційної влади, і хто нею насправді керує, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Після проведення псевдовиборів на окупованих територіях сформували так звані обласні думи, тобто псевдопарламенти. Вони, своєю чергою, затвердили так званих губернаторів захоплених регіонів півдня і сходу України.

Російське інформаційне агентство «Інтерфакс» 23 вересня повідомило, що «депутати» окупаційної Херсонської обласної думи обрали губернатором захопленої частини регіону Володимира Сальдо . На цю посаду в Росії призначають на 5 років. За тією ж процедурою призначили й так званого губернатора захопленої частини Запорізької області, ним став Євген Балицький .

. На цю посаду в Росії призначають на 5 років. За тією ж процедурою призначили й так званого губернатора захопленої частини Запорізької області, ним став . За кілька днів, 28 вересня, президент Росії Володимир Путін провів онлайн-зустріч з новими призначенцями. Він запевнив окупаційних чиновників у подальшій підтримці з боку Росії.

Херсонщина: при владі зрадники та люди з РФ

Так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо до повномасштабного вторгнення Росії тричі був міським головою Херсона. Також його обирали депутатом Херсонської міськради. Після захоплення російською армією Херсонщини перейшов на бік окупантів. У квітні 2022 року його призначили керувати окупованою частиною регіону.

8 листопада Малиновський райсуд Одеси за заочною процедурою оголосив вирок Володимиру Сальдо . Його визнали винним у державній зраді, колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Окупаційному чиновнику призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною на такий само термін обіймати певні посади.

Тим часом Сальдо 20 жовтня підписав «указ» щодо формування уряду окупованої частини Херсонської області. Місцеві телеграм-канали повідомили, що він призначив голову уряду, міністрів та начальників управлінь.

Очолює цей уряд чиновник із Росії Андрій Алексеєнко. Відомо, що з листопада 2021 року до серпня 2022 він був міським головою Краснодара. Потім його призначили головою ради міністрів на окупованій частині Харківської області. Після звільнення Харківщини чиновник повернувся до Росії. І в листопаді минулого року його призначили головою окупаційного уряду Херсонщини.

Першим заступником голови окупаційного уряду з фінансів та економіки є Віталій Булюк. Він родом із Херсонщини. До повномасштабного вторгнення Росії Булюк тричі був депутатом Херсонської обласної ради від партій «Наш край» і Комуністичної партії України. Офіс Генерального прокурора України у травні минулого року повідомив Булюку про підозру у вчиненні колабораційної діяльності.

Заступником голови окупаційного уряду Херсонщини з соціальної політики є Сергій Черевко. Відомо, що 2020 року він балотувався до Херсонської міської ради. Очолював список «Блоку Володимира Сальдо», але не був обраний. Проте від цієї ж політичної сили був обраний депутатом Корабельної районної ради міста Херсона. Раніше також обіймав посаду заступника міського голови Херсона, коли місто очолював Сальдо.

19 жовтня 2022 року указом президента України він потрапив до санкційного списку РНБО, щодо осіб, які прямо або опосередковано підтримали військову агресію Росії проти України.

У січні цього року Державне бюро розслідувань повідомило, що під час обшуків знайшло докази співпраці Черевка з Росією. Він «здавав українців та дякував за «руський мир», зазначили у відомстві. Прізвище підозрюваного у повідомленні не вказане, втім, на оприлюднених фото місцеві журналісти впізнали саме Черевка.

Серед так званих міністрів є і чиновники з Росії. Зокрема, новим очільником окупаційного міністерства агропромислового комплексу і продовольчої політики призначили 52-річного Санала Адьяєва із російської Калмикії. Як повідомляє Центр журналістських розслідувань, Адьяєв двічі був міністром сільського господарства і продовольства Республіки Калмикія, однак довго на цій посаді не затримувався.

Журналісти зазначили, що у вересні 2020 року його звільнили офіційно через «втрату довіри», а насправді – за корупцію. Він призначив на одну з посад у міністерстві свою родичку і виплачував їй щедрі премії за рахунок російських платників податків.

«Приходять трішки вкрасти грошей»

Журналіст із Херсона Сергій Нікітенко розповів «Новинам Приазов’я», що більшість так званих міністрів окупаційного уряду – не місцеві, а російські чиновники.

Багато цих псевдоміністрів – це не місцеві люди, це росіяни

«Так само «міністр охорони здоров'я», вже давно призначений Артиш Сат. Ну і в принципі, багато цих псевдоміністрів – це не місцеві люди, це росіяни. Ними замінили наших зрадників, які вже не виправдали надії. Деякі вже навіть змінили і деяких росіян, яких призначили замість українців. Наприклад, «міністр освіти» там була місцева людина недовго, потім було декілька замін, і передостанній, про якого я пам'ятаю, його гнали теж за розкрадання грошей. Це фактично люди, які приходять на Херсонщину для того, щоб трошки вкрасти грошей в мутній воді», – каже журналіст.

Втім, для Росії важливо, щоби на чолі окупаційної влади були саме місцеві люди, вважає він. Саме тому Кремль призначив губернатором Сальдо.

«Була потрібна місцева людина, відома людина, знакова людина для того, щоб показати мешканцям на той час окупованої Херсонщини, що навіть такі люди з нами. Призначили його не через якісь там професійні якості, бо він непоганий організатор, але з великими проблемами, в тому числі корупційними. Я думаю, що він продовжує корупційну діяльність і в російському уряді. Але в росіян особливо не було вибору, кого призначати», – зазначив Нікітенко.

«Ручні» облдуми

Так звану Херсонську обласну думу очолила Тетяна Томіліна. До окупації регіону вона працювала директоркою академічного ліцею при Херсонському державному університеті й не приховувала своїх проросійських поглядів. Під час окупації обласного центру вона стала ректоркою захопленого Херсонського державного університету. У серпні минулого року їй оголосили підозру у колабораційній діяльності, повідомив Офіс Генерального прокурора України.

Нікітенко вважає, що Томіліну призначили головою місцевої окупаційної думи, оскільки вона є повністю керованою окупантами.

Обрали дуже багато місцевих людей, які мають демонструвати підтримку хоч якусь Росії

«Держдума (обласна окупаційна дума – ред. ) це такий теж дуже дивний орган, куди обрали дуже багато окрім росіян і місцевих людей, які мають демонструвати підтримку хоч якусь (Росії – ред.) на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Ті, кого в керівництво цієї думи взяли, очевидно, що це теж від безвиході й очевидно, що у них там точилася якась певна внутрішня боротьба. По всіх розкладах, як мені бачилося, думу цю мав очолити Булюк, але бачите, призначили взагалі маловідому і специфічну, скажімо, особу - Томіліну. Це все не тому, що вона геніальна, а насправді навпаки тому, що вона «ручна» з одного боку, з іншого боку – треба було задвинути Булюка і його людей», – розмірковує медійник.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Запорізька область: «плин кадрів»

Російським губернатором окупованої частини Запорізької області став Євген Балицький. З 2020 року він був депутатом Запорізької обласної ради від «Опозиційного блоку». Також був народним депутатом України 6 і 7 скликань. Як повідомляє портал «Чесно», 2018 року Балицький їздив у відпустку до окупованого Криму, а 2019-го року брав участь у заходах російської ініціативи «Бессмертный полк».

У червні цього року український суд визнав Балицького винним в організації та проведенні незаконного референдуму на окупованій території Запорізької області. Також його засудили за дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України. Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

На окупованій частині Запорізької області також працює так званий уряд. Як повідомляє Центр журналістських розслідувань, міністри там час від часу змінюються. В жовтні цього року змінили очільника міністерства майнових і земельних відносин, а також міністра фінансів.

Журналісти зазначили, що окупаційний Мінфін за два місяці змінив трьох керівників. З 23 жовтня цього року відомство очолив Андрій Захаров, який приїхав до регіону з Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

Окупаційне міністерство майнових і земельних відносин очолює Ігнат Яремчук. Він приїхав на окуповану територію з міста Сочі Краснодарського краю Росії, де працював у ТОВ «Національна паливна компанія» та був депутатом від ЛДПР у Сочинській міській раді.

Хто отримує ключові посади?

Редакторка Запорізького центру розслідувань Вероніка Хорольська розповіла «Новинам Приазов’я», що місцевих жителів, які співпрацюють з окупаційною владою, також призначають на ключові посади. Відповідає за це безпосередньо Балицький.

Саме Балицький призначає головних колаборантів, які займають більш-менш такі управлінські посади

«Головна постать – це Євген Балицький, депутат до повномасштабного вторгнення, який з 2014 року, в принципі, був проросійським налаштованим, але при цьому його родина вважалася одною з найбагатших у Запорізькій області. У них були великі ресурси, і за рахунок цього він посів цю головну посаду, і серед колаборантів він головний. Саме він призначає головних колаборантів, які також займають більш-менш такі управлінські посади», – зауважила Хорольська.

Разом із цим, каже вона, Москва все ж приділяє увагу і тому, щоб завозити громадян РФ в окупацію на позиції міністрів або на позиції, пов'язані з правоохоронними органами, судами.

«З чим це пов'язано? З тим, що Мелітополь зараз – це головне таке місто, яке росіяни не зруйнували. Для чого? Щоб використовувати інфраструктуру цього міста і забезпечувати у першу чергу російську армію. Тому на ці посади вони запрошують росіян, щоб контролювати цей процес», – пояснила редакторка.

«Займаються зміною настроїв»

З місцевого населення посаду так званого міністра отримала, наприклад, Олена Шапурова. Вона очолила окупаційне міністерство освіти, розповідає журналістка.

«Ця жінка їздила навіть до Путіна і отримала від нього нагороду. Вона, в принципі, достатньо страшна постать, тому що вона займається русифікацією дітей. Діти – це наше майбутнє. І багато дітей на окупованих територіях залишаються проукраїнськими й намагаються отримувати при можливості українського світу, навіть знаходячись під окупацією.

Але при цьому Шапурова займається тим, щоб змінювати ці настрої, бере участь в тому, щоб придушувати українську освіту, віддає накази про спалювання українських книжок, що в принципі здається досить абсурдним, але це досі відбувається. Вона з вчителями, з директорами шкіл, особисто проводить розмови, залякує – в разі, якщо вони не хочуть співпрацювати, вони мають бути депортовані, або піти на «підвал», – додала редакторка.

У серпні цього року суд визнав винною Олену Шапурову у колабораційній діяльності та призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

«Мігрують з Криму та Донбасу»

Ще однією ключової окупаційною чиновницею у Запорізькій області є Галина Данильченко, яку призначили керувати Мелітополем. Вона не є представницею так званого уряду, втім, обіймає посаду секретаря місцевого відділення партії «Єдина Росія». Її називають «правою рукою» Балицького, каже редакторка Запорізького центру розслідувань Вероніка Хорольська.



У вересні цього року суд у Запоріжжі визнав Галину Данильченко винною у колабораціонізмі та державній зраді та заочно засудив до 15 років увʼязнення.



Серед окупаційних чиновників також є ті, хто приїжджає з Криму



«Вони мігрують з Криму в Донецьк, з Донецька, з Луганська. Тепер те, що вони відпрацювали на практиці, вже на окупованих територіях, вони намагаються зараз це зробити й в Запорізькій області, намагаються тут зачепитися. Їх постійно замінюють, переставляють для того, щоб створювати картинку того, що щось відбувається, що там є якась демократія», – каже редакторка.

«Депресія та стагнація»

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков у коментарі «Новинам Приазов'я» зазначив, що вихідці із Росії, яких призначають на ключові сфери в окупації не затримуються в окупованому регіоні.

«Насправді не так багато охочих працювати на окупованій частині Запорізької області, тому що це на сьогодні лінія фронту і вони намагаються робити якісь ротації з працівників дальніх республік (Росії). А це і рівень компетентності невисокий, і плюс тут ще є фактор того, що насправді всі ці чиновники вони є мішенню для ЗСУ.

Вже неодноразово і сили спротиву підривали автомобілі з представниками окупаційних адміністрацій, і військові це робили. Тому, думаю, з цим також пов'язані ротації. Слід також розуміти, що фактично на сьогодні важливі посади, – це контроль фінансів, якісь безпекові речі, віддають саме вихідцям з Росії. Це показує, що насправді вони не довіряють цим колаборантам», – каже він.

На окупованій частині Запорізької області вже зараз є проблеми із соціальними виплатами та зарплатами у так званій бюджетній сфері. У майбутньому ситуація лише погіршиться, вважає депутат. Зокрема він звертає увагу на раніше захоплені території Донбасу або навіть Придністровʼя та Абхазії, які знаходяться під впливом та на утриманні РФ. На думку Ашурбекова, «ці території маргіналізувалися, знаходяться в депресії та стагнації».

«Номінальні керівники»

Політолог, директор Агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батозський зазначив, що представники так званих урядів на окупованих територіях насправді нічого не вирішують.

Це окупація і люди не хочуть відкрито працювати на колаборантів. Тому вони завозять своїх і формують такий мікс

«Вони просто номінально підписують папірці, а всіх людей призначають з Москви, тому що до місцевих існує певна недовіра. Вони розуміють реальні настрої людей, розуміють, що на ключових посадах, крім тих, хто вже працює зараз, жодних нових людей не з'явиться, тому що це окупація і люди не хочуть відкрито працювати на колаборантів. Тому вони завозять своїх і формують такий мікс з добре перевірених «професіоналів» з наново привезеними росіянами з середньої ланки. Мета всього цього спектаклю була просто в тому, щоб легалізувати, легітимізувати тих людей, які прийшли до влади випадково. І це не означає, що вони всі призначені довічно. Ми пам'ятаємо на прикладі Захарченка (ватажок угрупування «ДНР» Олександр Захарченко – ред.), який теж був «обраний», а потім знищений», – нагадав Батозський.

Система управління на окупованих територіях побудована виключно під виконання вказівок з Москви, додав політолог.

«У людей повноважень значно стало менше, але їм показали, що нібито «Росія сюди прийшла надовго». Тобто в практичному сенсі абсолютно нічого не зміниться, життя іде, як воно йшло. Ці люди, звісно, нікого в житті своєму не представляють і не мають представляти», – додав він.